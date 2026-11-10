Sicilia

Caccia, ecco il nuovo calendario venatorio della stagione 2026/27

"Riapriamo la caccia nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, nell'interesse dei cittadini e del territorio siciliano", dice l'assessore Luca Sammartino

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Firmato il nuovo decreto di approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, adottato con il parere positivo dell’Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. A comunicarlo è l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, che ha emanato il nuovo provvedimento per consentire la riapertura della caccia dopo la sospensione da parte del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – Sezione III di Palermo. “Riapriamo la caccia nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali, nell’interesse dei cittadini e del territorio siciliano”, dice l’assessore Luca Sammartino. I dettagli sono contenuti nel decreto pubblicato sulla pagina web dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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