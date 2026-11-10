Agrigento

Erbacce in città, il sindaco Sodano: “Agrigento diventerà una città pulita”

Il primo cittadino ha incontrato oggi le aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti di pulizia per affrontare il problema annoso delle erbacce

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ad Agrigento questa mattina il sindaco Michele Sodano, ha incontrato al Comune le aziende agrigentine che si occupano di raccolta dei rifiuti e di pulizia per affrontare una delle tre questioni che pesano di più sulla città: le erbacce.

“È un problema reale, lo vediamo tutti ed è arrivato il momento di superarlo. Il modo in cui lo si è affrontato finora non ha funzionato, perché la pulizia dalle erbacce non è mai stata realmente prevista dalle amministrazioni comunali e il sistema va cambiato dalle fondamenta. Con i nuovi capitoli di bilancio stiamo costruendo un modello diverso, perché Agrigento sia pulita e curata ogni giorno”, dichiara in una nota il primo cittadino Sodano.

“Dobbiamo essere sinceri, sottolinea il sindaco Sodano. Un cambiamento così richiede tempo, organizzazione e costanza, ma la direzione è tracciata e non torneremo indietro. Nelle more, fino al cambiamento strutturale, le attuali aziende ci daranno una mano e per questo esprimo gratitudine. A breve vi spiegherò tutto. Vi chiedo di sostenere questo percorso. Agrigento diventerà una città pulita”.

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