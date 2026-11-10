Erbacce in città, il sindaco Sodano: “Agrigento diventerà una città pulita”
Il primo cittadino ha incontrato oggi le aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti di pulizia per affrontare il problema annoso delle erbacce
Ad Agrigento questa mattina il sindaco Michele Sodano, ha incontrato al Comune le aziende agrigentine che si occupano di raccolta dei rifiuti e di pulizia per affrontare una delle tre questioni che pesano di più sulla città: le erbacce.
“È un problema reale, lo vediamo tutti ed è arrivato il momento di superarlo. Il modo in cui lo si è affrontato finora non ha funzionato, perché la pulizia dalle erbacce non è mai stata realmente prevista dalle amministrazioni comunali e il sistema va cambiato dalle fondamenta. Con i nuovi capitoli di bilancio stiamo costruendo un modello diverso, perché Agrigento sia pulita e curata ogni giorno”, dichiara in una nota il primo cittadino Sodano.
“Dobbiamo essere sinceri, sottolinea il sindaco Sodano. Un cambiamento così richiede tempo, organizzazione e costanza, ma la direzione è tracciata e non torneremo indietro. Nelle more, fino al cambiamento strutturale, le attuali aziende ci daranno una mano e per questo esprimo gratitudine. A breve vi spiegherò tutto. Vi chiedo di sostenere questo percorso. Agrigento diventerà una città pulita”.