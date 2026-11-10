Porto Empedocle
Porto Empedocle, 19enne trovato con hashish: segnalato
La droga è stata sequestrata e il giovane è stato segnalato all'Autorità Amministrativa
Trovato in possesso di 1,5 grammi di hashish, destinati a uso personale. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Porto Empedocle. A seguito dell’accertamento, un 19enne di Porto Empedocle, è stato segnalato all’Autorità amministrativa competente. La sostanza stupefacente rinvenuta, è stata sequestrata.
Redazione
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