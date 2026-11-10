Sequestrano 17enne per chiedere riscatto, 4 condanne

Il Gup di Catania Stefano Montoneri ha condannato in primo grado e con rito abbreviato, i quattro ritenuti responsabili del rapimento del 17enne avvenuto a Vittoria, nel Ragusano, il 25 settembre del 2025. Gianfranco Stracquadaini, 50 anni (difeso dall’avvocato Rosario Cognata) è stato condannato a 20 anni di carcere e 3.350 euro di multa; 20 anni la pena inflitta anche a Giuseppe Cannizzo, 40enne (difeso dall’avvocata Alessandra Di Raimondo); Stefano La Rocca, 23 anni (difeso dall’avvocato Matteo Anzalone) e Gabriele Giunta 22 anni (difeso dall’avvocato Raffaele Catalano) sono stati condannati alla pena di 19 anni e 4 mesi di detenzione. Rispondevano in concorso di rapimento a fini estorsivi aggravato dal fatto che la vittima fosse minorenne. Le pene inflitte sono state leggermente superiori alle richieste del Pubblico ministero, Alfio Fragalà.

Il gruppo aveva rapito a scopo estorsivo, secondo l’accusa, il primogenito di una famiglia di facoltosi commercianti di Vittoria, nel Ragusano, il 25 settembre dello scorso anno, per poi rilasciarlo dopo 24 ore nella periferia cittadina, senza pagamento di riscatto. I quattro dovranno pagare le spese processuali, e di mantenimento in carcere e dovranno corrispondere alle parti civili oltre alle spese legali, anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 70mila euro complessivi rimandando la quantificazione del restante risarcimento al giudice civile. Per tutti e quattro e’ stata disposta l’interdizione perpetua ai pubblici uffici. Una volta espiata la pena, saranno in liberta’ vigilata per 3 anni.