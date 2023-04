Migranti, quattro sbarchi in poche ore a Lampedusa

Salgono a quattro – a partire dalla mezzanotte – gli sbarchi a Lampedusa, portando il numero complessivo dei migranti arrivati oggi a 165. Altri due barchini sono stati intercettati a una distanza compresa tra le 9 e le 11 miglia dalle coste dell’isola dagli uomini della Capitaneria di porto. A bordo rispettivamente 43 (tra cui 8 donne e 4 minori) e 35 (tra cui una donna) persone. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze sono tornate a salire: 709. Stamani in 182 hanno lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. In serata sempre sulla nave la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 250 migranti.