Migranti, quinto sbarco della giornata a Lampedusa

Altri 113 migranti, di cui 6 donne e 15 minori non accompagnati, sono sbarcati a Lampedusa. E’ il quinto sbarco, dalla scorsa mezzanotte, con un totale di 388 persone. I migranti, sedicenti egiziani, eritrei, etiopi, somali, nigeriani, sudanesi e pakistani, hanno riferito di essere partiti da Zuwara in Libia. Fra loro, anche 8 casi di scabbia e un affetto da epilessia mai trattata. Anche questo gruppo è stato portato all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, vi sono 462 ospiti. La Prefettura di Agrigento ha disposto, per questa sera, un trasferimento, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, fino a 200 persone.