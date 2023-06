Migranti, soltanto 35 persone all’hotspot di Lampedusa

Proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa. Nel centro di contrada Imbriacola, dove oggi il prefetto Valerio Valenti, commissario straordinario per l’emergenza migranti, e il direttore Operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana, Ignazio Schintu, hanno fatto il punto delle attività messe in campo per la gestione della struttura passata dal primo giugno alla Cri, restano 35 ospiti. Gli ultimi a lasciare il centro stamani sono stati 89 migranti.

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, sono stati imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. Intanto da giorni sulla più grande delle Pelagie non si registrano approdi.

“Nelle ultime due settimane abbiamo visto – ha spiegato il prefetto di Agrigento Filippo Romano – come la permanenza sia stata limitata a 24 ore, anche con punte di 800 persone arrivate in due giorni”