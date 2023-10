Migranti, svuotato l’hotspot Lampedusa: ne rimangono solo 9

Sono stati 210, e non 150 come preventivato in mattinata, i migranti che sono stati trasferiti dall’hotspot di Lampedusa. Su disposizione della prefettura di Agrigento, quasi tutti gli ospiti sono stati imbarcati sul traghetto di linea che sta viaggiando verso Porto Empedocle. Nella struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola sono rimasti appena 9 persone.