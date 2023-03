Situazione migranti, il questore Ricifari a Lampedusa

Il Questore di Agrigento, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Emanuele Ricifari, nella giornata di oggi si è recato sull’isola di Lampedusa per effettuare un accurato sopralluogo conoscitivo delle strutture deputate alla gestione del fenomeno migratorio. Dopo aver preso visione e cognizione dell’HotSpot sito in contrada Imbriacola, delle relative infrastrutture e delle metodiche di lavoro praticate per la gestione dei migranti che giungono dalle coste dell’Africa, si è recato presso il Municipio dove ha incontrato il Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino.

Ha, inoltre, fatto visita alla Parrocchia di San Gerlando, dove ha incontrato il Parroco, Don Carmelo Rizzo e si è soffermato a salutare gli studenti delle scuole elementari che stavano concludendo in festa il tradizionale precetto pasquale. A seguire, si è recato presso il Comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza e presso quello della Guardia Costiera ed ha infine incontrato esponenti del Poliambulatorio lampedusano per un breve scambio di idee sulla situazione.