Tregua sbarchi a Lampedusa, il maltempo ferma i trasferimenti

Stop ai trasferimenti di migranti da Lampedusa. Il maltempo che da giorni imperversa sull’isola ha fermato non solo gli sbarchi ma anche i trasferimenti dall’hotspot programmati dalla Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale. I traghetti che fanno la spola con Porto Empedocle, infatti, non hanno raggiunto la più grande delle Pelagie a causa del mare in tempesta. Nel centro di contrada Imbriacola al momento ci sono 465 ospiti, gli ultimi a lasciare la struttura erano stati domenica scorsa 177 migranti. E il mare mosso e il forte vento con raffiche sino a 50 nodi ieri hanno reso particolarmente complesse le operazioni di salvataggio di 32 migranti rimasti bloccati sull’isolotto di Lampione. I naufraghi sono stati soccorsi da un elicottero Nemo della Guardia costiera, impossibile, infatti, per le motovedette avvicinarsi alla scogliera in sicurezza. Per tre di loro, una donna incinta, un bimbo e un giovane uomo, è stato necessario il trasferimento al Poliambulatorio dell’isola per accertamenti.