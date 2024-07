Vecchie auto e un’imbarcazione a fuoco: continuano gli incendi a Lampedusa

Ancora un incendio nel cuore della notte sull’isola di Lampedusa. Nei giorni scorsi, vecchie auto abbandonate lungo la Panoramica sono andate in fiamme; ieri oltre ad un veicolo, un’imbarcazione è andata a fuoco all’interno la Casa della Fraternità. Sul luogo per domare il rogo i Vigili del fuoco e la Protezione civile; e sono arrivati anche l’Arcivescovo di Agrigento mons. Alessandro Damiano e il parroco dell’isola don Carmelo.I cittadini della zona sono esasperati dai continui incendi che si sono succeduti in questi giorni.