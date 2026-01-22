Lampedusa

Voragine sul molo Favarolo a Lampedusa, furgoncino rimane incastrato: illeso autista

La polizia municipale ha chiuso il tratto di strada interessato dal problema, dopo aver rimosso l’auto

Pubblicato 6 secondi fa
Da Redazione

Ancora danni del maltempo. A Lampedusa una voragine si è improvvisamente aperta sulla strada che del Molo Favarolo. Questa mattina un furgoncino, guidato da un uomo, è rimasto incastrato nella buca con la ruota anteriore destra, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso. La polizia municipale ha chiuso il tratto di strada interessato dal problema, dopo aver rimosso l’auto. Sul luogo presente anche il vicesindaco Attilio Lucia.

