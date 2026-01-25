Ciclone Harry, al via gli interventi urgenti a Linosa

A seguito della devastazione causata dal ciclone Harry, che ha colpito duramente le isole di Lampedusa e Linosa, l’Amministrazione comunale si è attivata sin dalle prime ore per fronteggiare l’emergenza e avviare i primi interventi necessari.

Nelle scorse ore si è provveduto, laddove possibile, alla rimozione dei detriti e alla liberazione delle strade al fine di ripristinare la viabilità e garantire condizioni minime di sicurezza per la popolazione.

Nella giornata di oggi, come preannunciato, è giunto sulle isole l’elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo rappresentanti della Protezione Civile regionale e del Genio Civile. I tecnici hanno effettuato un sopralluogo prima a Linosa e successivamente a Lampedusa, per constatare direttamente l’entità dei danni provocati da un’ondata di maltempo senza precedenti.

A seguito delle verifiche effettuate, si è deciso di avviare immediatamente i lavori di somma urgenza, partendo proprio dall’isola di Linosa. Qui, infatti, si registra una situazione particolarmente critica: l’unica strada che consentiva il passaggio delle autobotti per il trasporto del carburante necessario al rifornimento della centrale elettrica è stata completamente distrutta e inghiottita dal mare.

La Regione Siciliana ha già individuato la ditta che, compatibilmente con le condizioni meteo, raggiungerà Linosa nelle prossime ore per avviare gli interventi urgenti. Successivamente si procederà con le opere necessarie anche sull’isola di Lampedusa.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al Capo della Protezione Civile regionale Salvo Cocina, all’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricó e alla Direttrice provinciale della Protezione Civile, dott.ssa Campo, per la tempestività e la costante attenzione dimostrata”, dice il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino. “Un ringraziamento particolare va inoltre a tutti gli uffici comunali, al Comandante Franco Greco e a tutto il distaccamento dei Vigili del Fuoco, al Comandante Flavio Verde e all’intera Capitaneria di Porto di Lampedusa, ai volontari della Protezione Civile e alla Croce Rossa di Lampedusa per il prezioso aiuto e il supporto forniti in questi giorni difficili. L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo costante il coordinamento con le autorità regionali e nazionali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rapido ripristino dei servizi essenziali”, ha concluso il primo cittadino.