linosa

Elicottero dell’Aeronautica militare soccorre bambina di 12 anni a Linosa 

Raggiunta l'isola, dopo la mezzanotte, la bambina è stata imbarcata dall'equipaggio e affidata alle cure del personale medico, per poi essere trasportata d'urgenza all'ospedale Civico

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Intervento di soccorso per un bambina di 12 anni a Linosa, nelle Pelagie. Un elicottero HH-139B dell’82° centro Sar dell’Aeronautica militare, di base all’aeroporto militare di Trapani, questa notte è intervenuto sull’isola per soccorrere la piccola in pericolo di vita.

La richiesta di intervento è stata coordinata dalla Prefettura di Palermo con il concorso di quella di Agrigento. L’equipaggio, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla sala operativa del Rescue coordination center (Rcc) del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico del Comando squadra aerea di Milano, è decollato alle 23.30 con a bordo una équipe medica dell’ospedale San Antonio Abate di Trapani.

Raggiunta l’isola, dopo la mezzanotte, la bambina è stata imbarcata dall’equipaggio e affidata alle cure del personale medico, per poi essere trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. Terminato il trasporto l’elicottero è rientrato alla base di Trapani alle 2.30, riprendendo il servizio di allarme nazionale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Realmonte

Realmonte, assunti 10 agenti di Polizia locale
Cultura

“San Calò sono”, il nuovo libro del giornalista Alfonso Bugea
linosa

Elicottero dell’Aeronautica militare soccorre bambina di 12 anni a Linosa 
Agrigento

Rete idrica di Agrigento, si dimette (con riserva) il direttore dei lavori
Agrigento

Finisce con la moto contro una pizzeria e travolge ragazza, 20enne in codice rosso 
Apertura

Maxi controllo dei Nas a Lampedusa: ispezioni in farmacie, ristoranti e strutture ricettive 