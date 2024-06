Linosa, il prefetto Romano incontra gli abitanti: “mi occuperò di tutte le problematiche esistenti”

Dopo qualche settimana di protesta pacifica da parte dei cittadini di Linosa che si sentono abbandonanti dalle istituzioni, quest’oggi finalmente hanno ricevuto la visita del Prefetto di Agrigento Filippo Romano, al quale sono state enunciate e spiegate le criticità legate alla sanità, alle condizioni dell’asilo (cadente) e alle condizioni pietose dei punti di attracco che non consentono alle navi, un attracco sicuro.

“Mi occuperò di tutto quello che dipenderà dalle mie competenze ed interverrò anche con gli amministratori comunali, affinché tutte le diverse problematiche possano essere risolte in tempi celeri”, ha detto il prefetto Romano che certamente sarà ricordata in modo positivo dai linosani, perché mai nessuno prima di lui si era permesso di arrivare in elicottero e chiudersi in una stanza con tutti, alla pari e quindi senza nessuna barriera. (Foto concessa da Lampedusa2minuti).