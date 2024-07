Agricoltore di Lucca Sicula promuove l’immagine del paese oltreoceano

Si chiama Pasquale Mortillaro, appassionato di ricerche storiche,sopratutto genealogiche, diventato nel tempo esperto nella realizzazione di alberi genealogici ,nonche’, profondo conoscitore dell’ emigrazione lucchese in America di fine 1800,che ha visto partire centinaia e centinai di famiglie ,un flusso continuo, raggiungendo il suo picco massimo nel 1913, non c’e’ stata famiglia lucchese,che non abbia avuto almeno un componente emigrato in America.

La maggior parte dei lucchesi si era insediata nello Stato del Colorado, precisamente nella citta di Pueblo,diventata nel tempo la seconda Lucca d’America.

Altri Stati ,come l’Ilinois ,la Louisiana e lo Stato di New York, hanno accolti tanti lucchesi.

Per questa sua profonda conoscenza sull’emigrazione, e’ riuscito ha costruire forti legami con i tanti cittadini americani,discendenti di seconda e terza generazione, ,dando vita,cosi, al “ turismo delle radice”.

Sono numerosi i turisti americani ,provenienti soprattutto dal Colorado,Louisiana,Illinois, New York, California,che ogni anno si recano a Lucca in cerca delle loro radici,conoscere il paese che ha dato origini ai loro antenati,e magari conoscere lontani parenti,ad accoglierli Pasquale Mortillaro,diventato ormai, punto di riferimento,

Oltre all’accoglienza,dedica con piacere il suo tempo come guida turistica,facendo vistare ogni bellezza del paese,le Chiese,la fontana pubblica,e le vecchie abitazione di un tempo,.raccontando anche, la storia di Lucca,sin dalla sua fondazione,rendendo la loro visita ancora piu interessante.

Per questo suo impegno ,ha ricevuto ammirazione e gratitudine da parte di tante famiglie americane, a tal punto,da invitarlo a visitare l’America,ed essere ospite a casa loro .

Nel 2023,Lucca ha visto la presenza di almeno un centinaio di turisti americani,quest’anno, i primi sono arrivati nel mese di marzo,gli ultimi alcune settimana fa,e si prevedono arrivi anche nel mese di agosto e settembre.

Ormai,e’ un passa parola,chi viene a visitare Lucca,e poi ritorna in America,racconta la sua piccola esperienza,di come si sia trovato molto bene per la calorosa accoglienza riservata.

La sua pagina fece book e’ molto seguita dai tanti amici americani, per i numerosi post che pubblica su Lucca,e le piccole storie sull’emigrazione in America.

Pasquale Mortillaro,sta lavorando a un piccolo progetto,quello della realizzazione di un opuscolo turistico,in versione italiano e inglese da donare gratuitamente a ogni turista che visitera’ Lucca,intitolato : Lucca Sicula ; da borgo del feudo “culla” a citta’ dell’olio ,storia,cultura e tradizioni, lavoro che sta portando avanti senza collaborazioni e supporto di nessuno.

La prima parte dell’opuscolo mostra le bellezze del posto, alla scoperta della storia, delle tradizioni, e delle usanze del luogo, scoprire nuovi sapori e piatti tradizionali, prodotti tipici e artigianali del territorio.

Luoghi autentici e’ affascinanti, ricchi di storia, cultura e tradizioni, dove si respira un’atmosfera tranquilla e’ accogliente, capace di regalare un’esperienza unica e’ autentica. L’opuscolo e’ una risorsa fondamentale per il visitatore dove attingere informazione chiare e dettagliate senza cercare altre fonte.

La seconda parte e’ dedicata alla storia dell’emigrazione,tema molto caro agli amici americani,raccontando i grandi sacrifici che hanno fatto i loro antenati per arrivare in America,un viaggio lungo e faticoso.

Senza ricerca, non c’e’ conoscenza, senza conoscenza non si puo scrivere la storia, la ricerca e’ cultura.