Licata
Forti raffiche di vento a Licata, chiuse ville comunali
Lo ha disposto il sindaco Angelo Balsamo
A causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio comunale nella giornata odierna, il Sindaco di Licata Angelo Balsamo, ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le ville comunali, al fine di tutelare la pubblica incolumità.
“Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e al rispetto delle disposizioni adottate.Seguiranno eventuali aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune”, dichiara il Sindaco Balsamo.
Il vento avrebbe letteralmente raso al suolo tunnel e serre, creando seri danni alle coltivazioni licatesi.
Redazione
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