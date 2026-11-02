Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”

Colpo di scena questa mattina nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove tra poco è attesa la sentenza del maxi processo sulle cosche mafiose di Porto Empedocle e Villaseta. Fabrizio Messina, boss di Porto Empedocle, ha preso la parola rendendo dichiarazioni spontanee: “Voglio dire in pubblico che mi dissocio dalla mafia, non mi appartiene più o forse non mi è mai appartenuta”.

Il capomafia ha proseguito: “Non voglio parlare più del mio passato ma del mio presente e del mio futuro e dell’amore immenso che nutro per la mia famiglia. Se devo essere condannato vorrò esserlo dissociato dalla mafia.” Parole che hanno indubbiamente suscitano stupore tra i presenti.

Fabrizio Messina, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, è ritenuto dagli inquirenti il capomafia di Porto Empedocle. L’empedoclino è tra i 26 imputati – tra boss e gregari – del maxi processo scaturito dall’operazione dei carabinieri che, due anni fa, ha decapito le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio.