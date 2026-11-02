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Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”

Fabrizio Messina ha preso la parola in aula: “Mi dissocio dalla mafia, non mi appartiene più”. Tra poco la sentenza sui clan agrigentini

Pubblicato 1 ora fa
Da Giuseppe Castaldo

Colpo di scena questa mattina nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove tra poco è attesa la sentenza del maxi processo sulle cosche mafiose di Porto Empedocle e Villaseta. Fabrizio Messina, boss di Porto Empedocle, ha preso la parola rendendo dichiarazioni spontanee: “Voglio dire in pubblico che mi dissocio dalla mafia, non mi appartiene più o forse non mi è mai appartenuta”. 

Il capomafia ha proseguito:Non voglio parlare più del mio passato ma del mio presente e del mio futuro e dell’amore immenso che nutro per la mia famiglia. Se devo essere condannato vorrò esserlo dissociato dalla mafia.” Parole che hanno indubbiamente suscitano stupore tra i presenti. 

Fabrizio Messina, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, è ritenuto dagli inquirenti il capomafia di Porto Empedocle. L’empedoclino è tra i 26 imputati – tra boss e gregari – del maxi processo scaturito dall’operazione dei carabinieri che, due anni fa, ha decapito le cosche di Villaseta e Porto Empedocle. La sentenza è attesa nel primo pomeriggio. 

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