Il maxi incendio alla discarica Omnia, 4 condanne e 12 rinvii a giudizio 

Quattro condanne in abbreviato e rinvio a giudizio per altri dodici imputati. Lo ha disposto il giudice per l’udienza preliminare, Alberto Lippini, nei confronti delle sedici persone coinvolte, a vario titolo, nell’inchiesta sul maxi incendio doloso che nel gennaio dello scorso anno ha devastato il deposito rifiuti della ditta Omnia a Licata. Il gup ha condannato Carmelo D’Antona, 40 anni, di Licata, a 14 anni di reclusione; 4 anni e 8 mesi sono stati inflitti a Maurizio Brancato, 50 anni, di Ravanusa (entrambi difesi dall’avvocato Carmelo Pitrola); 4 anni e 8 mesi è la pena disposta per Giuseppe Barbera, 51 anni, di Campobello di Licata (difeso dall’avvocato Salvatore Manganello); 4 anni di reclusione, invece, sono stati inflitti a Gioconda Stemma, 53 anni, di Campobello di Licata (difesa dall’avvocato Giovanni Rinzivillo).

Il giudice ha altresì rinviato a giudizio altri 12 imputati. Tutti compariranno davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento il prossimo 18 maggio. Si tratta di Cristoforo Famà, 42 anni, di Licata; Emanuele Montaperto, 35 anni, di Campobello di Licata; Neculai Razvan Bostan, 40 anni, rumeno residente a Ravanusa; Francesco Salamone, 24 anni, di Ravanusa; Mario Antona, 25 anni, di Ravanusa; Alexandru Marian Buluc, 26 anni, residente a Ravanusa; Ion Acatrinei, 44 anni, residente a Ravanusa; Giuseppe Galiano, 48 anni, di Ravanusa; Giovanni Pio Galiano, 22 anni, di Ravanusa; Domenico Savio Messana, 31 anni, di Campobello di Licata; Abaru Camara, 26 anni, senza fissa dimora; Andrea Grillo, 58 anni, di Licata. Nel collegio difensivo gli avvocati Salvatore Manganello, Calogero Meli, Gaspare Lombardo, Carmelo Pitrola, Giovanni Rinzivillo, Antonio Ragusa, Salvatore La Loggia, Stefano Argento, Candido Cavalcanti, Graziella Miccichè, Ignazio Terranova, Salvatore Bongiorno e Valentina Bongiorno

La vicenda è legata al maxi incendio nel deposito di rifiuti dell’impresa Omnia, avvenuto alle fine dello scorso gennaio nella periferia di Licata. Il rogo, domato soltanto dopo alcune settimane di incessanti operazioni, provocò un grave danno ambientale che impose al sindaco anche l’adozione di misure drastiche come la chiusura delle scuole cittadine. Le indagini culminarono con due distinte operazioni dei carabinieri che, in prima battuta, arrestarono tre persone e, poco dopo, al termine degli interrogatori preventivi, eseguirono altre dieci misure cautelari. L’inchiesta – coordinata dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto procuratore Alessia Battaglia – avrebbe fatto luce non soltanto sull’incendio alla ditta Omnia ma su uno spaccato di violenza e criminalità diffusa tra Campobello di Licata, Ravanusa e Licata.

L’inchiesta, durata oltre dieci mesi, ha fatto luce non soltanto sull’incendio alla Omnia ma anche su uno spaccato di criminalità e violenza tra Ravanusa, Licata e Campobello di Licata. A D’Antona, Famà, Barbera, e Gemma viene contestato il reato di incendio della discarica Omnia: ai primi due in qualità di ideatori dell’azione mentre gli altri due come esecutori materiali. Agli stessi viene contestata la circostanza aggravante di aver provocato un delitto contro la salute pubblica poiché il rogo sprigionò diossine cagionando un deterioramento dell’aria. A D’Antona e Brancato viene contestato il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma profferendo minacce nei confronti di un altro soggetto. D’Antona e Antona sono accusati di estorsione: secondo l’accusa avrebbero portato in aperta campagna un soggetto, sospettato di essere l’autore di un furto, e averlo picchiato e minacciato di morte affinché consegnasse loro 170 euro, pari al valore della merce rubata.

Per Bostan e Buluc le accuse sono di furto aggravato: il primo (insieme a Montaperto) avrebbe svaligiato un’abitazione a Campobello di Licata mentre il secondo avrebbe depredato l’impianto sportivo comunale di Ravanusa. Ion Acatrinei è accusato, invece, del furto avvenuto in un’abitazione a Ravanusa nel luglio scorso: in quell’occasione furono portati via documenti e soldi per un importo compreso tra i 5 e 10 mila euro. Giuseppe Galiano è accusato di estorsione e ricettazione: la vicenda è legata alla rapina subita da un minorenne a cui era stata sottratta una bici elettrica. Secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe chiesto (in concorso) soldi al genitore per la restituzione del mezzo. A Carmelo D’Antona viene contestato anche un tentato omicidio: il 10 luglio 2024 avrebbe preso a sprangate un senza tetto a Campobello di Licata. La stessa vittima del tentato omicidio – Camara – è accusata di lesioni personali aggravate per aver picchiato una persona provocandole lesioni giudicate guaribili in una settimana. Ad Andrea Grillo, infine, viene contestato il reato di essersi rifiutato di dare informazioni al pubblico ministero durante le indagini. In particolare, gli inquirenti gli contestato di aver taciuto sulle informazioni in suo possesso relativamente ai mandanti e agli esecutori dell’incendio alla ditta Omnia.