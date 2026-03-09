Agrigento

Nasce il "Milan Club Valle dei Templi Agrigento": nuovo punto di riferimento per i tifosi rossoneri

La nascita del Club arriva in un momento particolarmente entusiasmante per i tifosi milanisti, anche alla luce della recente vittoria nel derby

Nasce ufficialmente il “Milan Club Valle dei Templi Agrigento”, una nuova realtà dedicata a tutti gli appassionati rossoneri della città e della provincia, con l’obiettivo di riunire i tifosi del Milan in un luogo di condivisione, amicizia e passione sportiva. Il Club è stato formalmente costituito e registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Agrigento, segnando l’avvio di un progetto nato dall’entusiasmo di un gruppo di tifosi che ha deciso di creare anche ad Agrigento un punto di riferimento stabile per vivere insieme le emozioni legate ai colori rossoneri. La nascita del Club arriva in un momento particolarmente entusiasmante per i tifosi milanisti, anche alla luce della recente vittoria nel derby, che ha riacceso l’entusiasmo e il senso di appartenenza alla grande famiglia rossonera.

Il Consiglio Direttivo del Milan Club Valle dei Templi Agrigento è così composto: Presidente: Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, Vice Presidente: Giovanni Vaccaro, Segretario: Pietro Marchetta; ne fanno parte anche Luigi Onofrio Cacciatore, Fabio Mazzocchio, Arsenio Coiro, Giulio Condorelli, Francesco Ferrara Corrado Frendo. Revisori dei Conti: Gianfranco Latino, Calogero Carmelo Indelicato, Giuseppe Tagliarini.

La sede provvisoria del Club è stata individuata presso il “Bar dei Fiori”, al Villaggio Mosè, ad Agrigento, che diventerà punto di incontro per i tifosi e per seguire insieme le partite del Milan e organizzare momenti di aggregazione tra soci e appassionati. Il Milan Club Valle dei Templi Agrigento invita tutti i tifosi rossoneri della città e della provincia a iscriversi e a partecipare alle attività del Club, con l’obiettivo di creare una grande comunità di sostenitori unita dalla passione per il Milan e dai valori dello sport. Nei prossimi mesi saranno organizzati eventi, incontri e iniziative dedicate ai soci e a tutti gli appassionati.

