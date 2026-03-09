Agrigento, al via le domande online per l’ Assistenza Domiciliare Anziani Servizi Sociali

Al via la presentazione delle domande per usufruire del servizio di assistenza domiciliare da parte dei beneficiari dell’ADI (reddito di Inclusione) e delle persone che versano in condizioni di disagio economico con Isee massimo di € 10.140,00. La misura, contenuta nell’ Azione 2.1 del Fondo Povertà 2023, è stata attivata a favore dei residenti nei territori ricadenti nel Distretto Socio-Sanitario D1, di cui il Comune di Agrigento è capofila. Il servizio sarà erogato tramite l’utilizzo di voucher digitali da parte dell’utenza per “l’acquisto della prestazione” presso operatori economici accreditati sulla piattaforma “Servizi Sociali App”. La richiesta riguarda un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana, attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali secondo i bisogni e le condizioni di salute di ciascun utente. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per le ore 24:00 del 20 marzo.

“C’è grande attenzione verso le persone che si trovano in stato di difficoltà, che hanno la necessità di ricevere un aiuto concreto – afferma l’Assessore dei Servizi Sociali di Palazzo dei Giganti, Marco Vullo – e in questa ottica, il nostro impegno è costante per provare ad alleviare disagi e sofferenze. Offrire conforto, vicinanza e sostegno in un tessuto sociale fragile come il nostro – conclude Marco Vullo – rappresenta un’azione di notevole rilevanza della quale occorre farsi doverosamente carico, ponendo al centro il valore della dignità della persona, che va sempre rispettata e tutelata attraverso tutti gli strumenti di cu cui enti e le istituzioni, a vario livello, dispongono”.