Morto l’ex presidente della Regione, Mario D’Acquisto

E' morto Mario D'Acquisto, ex presidente della Regione Siciliana che succedette a Piersanti Mattarella. Aveva 95 anni

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

E’ morto Mario D’Acquisto, ex presidente della Regione Siciliana che succedette a Piersanti Mattarella. Aveva 95 anni. Segretario provinciale della Democrazia cristiana di Palermo, eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana per cinque legislature, dal 1963 al 1983, fu assessore in vari governi e divenne presidente della Regione il primo maggio 1980.

“Con la morte di Mario D’Acquisto, la Sicilia – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – perde un protagonista di una stagione importante della propria vita istituzionale. Da presidente della Regione e da uomo delle istituzioni ha attraversato anni difficili e complessi per la nostra Isola. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo, a nome mio personale e del governo regionale, il piu’ sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza”. Schifani ha inoltre ricordato “il lungo impegno politico e istituzionale di D’Acquisto, che ha servito la Sicilia e il Parlamento nazionale ricoprendo ruoli di grande responsabilita’”.

