Apertura

Raffadali, cade tra le lame della motozappa: 70enne trasferito in elisoccorso

L'incidente è avvenuto in una zona rurale di Raffadali

Pubblicato 30 minuti fa
Redazione

Un incidente è avvenuto in una zona rurale di Raffadali, dove un uomo è rimasto ferito mentre utilizzava una motozappa. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 70enne, sarebbe caduto tra le lame del mezzo agricolo riportando gravi ferite al volto. Ad allertare i soccorsi è stato il nipote dopo aver ricevuto la chiamata del nonno che lo avvisa dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Gise di Agrigento, che hanno trasferito il paziente in codice rosso in contrada Consolida, per essere trasferito in elisoccorso presso il Civico di Palermo. Intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

