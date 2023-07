Mafia, pm Paolo Guido: “Trovate consistenti somme a Messina Denaro”

“Abbiamo trovato a Matteo Messina Denaro somme di denaro non indifferenti e una contabilità puntuale e quasi ossessiva delle spese sostenute anche grazie all’aiuto della sorella. E’ evidente che il contate gli ha consentito negli anni della malattia di vivere in modo non tracciabile”. Lo ha detto il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido nel corso di una audizione davanti alla commissione nazionale antimafia.

Guido, che ha coordinato l’indagine che ha portato alla cattura dell’ex latitante, ha parlato delle attività economiche in cui il boss ha investito: dalle rinnovabili alla grande distribuzione alimentare. “Anche da lì sono arrivati ingenti capitali e di questo ci stiamo occupando. – ha spiegato – Abbiamo scoperto una importante documentazione e stiamo avviando un percorso di ricostruzione sfruttando indizio per indizio”. Guido, infine, ha smentito che allo stato delle indagini esistano spunti per dire che la latitanza del boss è stata favorita da contesti massonici.