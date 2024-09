Mafia, tre eventi per ricordare il giornalista Mauro De Mauro

L’Associazione siciliana della stampa, insieme al Gruppo cronisti, l’Associazione nazionale magistrati e con la collaborazione della VIII Circoscrizione di Palermo, ha organizzato tre momenti di riflessione per ricordare Mauro De Mauro, cronista de L’Ora scomparso misteriosamente 54 anni fa. Primo appuntamento questa mattina, alle 9.30 in via delle Magnolie 58. Saranno presenti: Giuseppe Tango presidente della sezione Anm di Palermo, il prefetto Massimo Mariani, l’assessore Maurizio Carta in rappresentanza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, Roberto Leone, vicesegretario regionale vicario dell’Associazione siciliana della stampa, Leandro Salvia vicesegretario Assostampa Palermo, Claudia Brunetto segretaria Gruppo cronisti, Claudia Mirto presidente Gruppo giornalisti pensionati, Roberto Gueli presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Franca De Mauro figlia del giornalista scomparso, Sergio Buonadonna giornalista de ”L’Ora” e amico di De Mauro, Francesco Sala scrittore, regista autore di ”Sparire a Palermo”. Domani, alle 9,30, in via Pietro D’Asaro luogo in cui, poche ore dopo la denuncia della scomparsa, venne ritrovata l’auto di Mauro De Mauro, la VIII circoscrizione apporrà una targa alla sua memoria.