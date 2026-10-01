Agrigento

A Fontanelle nasce il nuovo Centro per la Famiglia del Distretto D1

L’Assessore Roberta Lala: "una rete di supporto concreto per non lasciare solo nessuno"

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

È ufficialmente attivo il nuovo Centro per la Famiglia del Distretto Socio-Sanitario D1, un servizio di eccellenza interamente dedicato al supporto, all’orientamento e all’inclusione dei nuclei familiari e dei minori. Il centro nasce come uno spazio sicuro, inclusivo e accogliente, pensato affinché nessuna famiglia possa sentirsi sola di fronte alle sfide educative e relazionali del quotidiano. Il servizio si rivolge a tutte le famiglie del territorio, prevalentemente nuclei con figli minori.

“L’apertura di questo centro a Fontanelle rappresenta un pilastro fondamentale per le politiche sociali del Distretto D1”, ha dichiarato l’Assessore Roberta Lala. “Vogliamo che questo luogo diventi un vero punto di riferimento. Il nostro obiettivo è chiaro: ogni famiglia ha una storia, noi siamo qui per ascoltarla. Nessuna famiglia deve sentirsi abbandonata. Qui troverà professionisti pronti a sostenerla e una comunità pronta a fare rete.”

L’offerta dei servizi integrati e gratuiti comprende: ascolto e consulenza legale: Supporto e orientamento normativo per la tutela del nucleo familiare, percorsi dedicati ad accompagnare i genitori nelle diverse fasi di crescita dei figli; Una guida per informare e connettere le famiglie con i servizi sociali, sanitari e formativi della zona. Aree di socializzazione e laboratori in cui verranno sviluppate diverse tematiche con la partecipazione diretta dei nuclei familiari.

Il Centro per la Famiglia è situato in Viale Sicilia 12, Fontanelle e sarà aperto Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 19:00, Martedì e Giovedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00. I cittadini interessati a ricevere informazioni, a prenotare un colloquio o a partecipare alle attività tematiche possono contattare direttamente il Centro ai numeri telefonici 3429373 038, 3501801729.

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