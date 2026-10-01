Truffa ai danni di una 80enne, arrestata coppia di coniugi

Su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un Ordine di Esecuzione di Misura Cautelare in carcere nei confronti di due coniugi pregiudicati entrambi siracusani, per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso. I provvedimenti restrittivi a carico della coppia scaturiscono a seguito delle indagini avviate dai Carabinieri della Stazione di Calatabiano (CT) a seguito di denuncia sporta dai figli di un’anziana ultraottantenne, la quale, nel maggio scorso – dopo essere stata contattata telefonicamente soggetti che esplicitavano la necessita di corrispondere una somma di denaro per ricevere un pacco da parte della nipote dell’anziana donna – veniva indotta a consegnare loro dei monili in oro, minacciando gravi conseguenze di carattere penale a carico della giovane nipote, qualora si fosse rifiutata.

Le indagini immediatamente avviate dai militari della locale Stazione Carabinieri, supportate dalle immagini di videosorveglianza pubblica, permettevano fin da subito di appurare di individuare la donna., come colei, che presentatasi a casa dell’anziana, era riuscita a sottrarle i preziosi. In seguito, gli approfonditi accertamenti eseguiti dai militari riguardanti quelli svolti riguardo all’autovettura Fiat Grande Punto noleggiata dagli indagati e le analisi delle celle telefoniche, permettevano di identificare l’uomo come complice della moglie. I due coniugi arrestati, dopo le formalita di rito, sono stati condotti presso le carceri di Palermo e Siracusa, a disposizione delle Autorità giudiziaria.