Sorpresi ad appiccare il fuoco a un cumulo di scarti legnosi e plastici: due arresti

I Carabinieri della Stazione di San Cipirello durante un servizio di controllo del territorio hanno arrestato in flagranza un 43enne, di Partinico, già noto alle forze di polizia, e un 66enne, proveniente da Alimena, accusati di combustione illecita di rifiuti in concorso.

Nello specifico, i militari operanti, nel transitare lungo la Strada Provinciale 2, hanno notato del fumo propagarsi da un terreno privato rientrante nella disponibilità dei due uomini. Avvicinatisi tempestivamente per un controllo, i militari dell’Arma hanno sorpreso gli indagati mentre erano intenti ad appiccare il fuoco a un cumulo di scarti legnosi e plastici. Nelle immediate adiacenze del rogo, le pattuglie hanno inoltre rinvenuto ulteriore materiale della stessa natura sparso sul suolo, oltre a diverse apparecchiature elettroniche accumulate illecitamente.Le fiamme, di modeste dimensioni, si sono estinte autonomamente sul posto senza generare ulteriori criticità.

Gli arresti sono stati successivamente convalidati dal Giudice Per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata da Procuratore Dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo.

L’operazione odierna si inserisce nel più ampio e costante dispositivo di controllo capillare del territorio garantito dall’Arma, a conferma della massima e diuturna attenzione rivolta al contrasto dei reati in materia ambientale, a tutela della salute pubblica e della salvaguardia del paesaggio.