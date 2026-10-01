Riparte la stagione dei treni storici in Sicilia, al via dal prossimo 11 ottobre

Dal prossimo 11 ottobre riparte la stagione dei treni storici in Sicilia con un programma che per il 2026 prevede 12 circolazioni fino al 20 dicembre sulle più panoramiche linee ferroviarie che attraversano città d’arte, borghi, siti archeologici e naturalistici di grande interesse.L’iniziativa è promossa dall’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.

Sarà dunque un autunno all’insegna dei treni storici in Sicilia, con partenze previste da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta.Domenica 11 ottobre primo appuntamento con il treno d’epoca sull’itinerario Palermo–Roccapalumba, a seguire il 18 ottobre si viaggia tra Messina e Santo Stefano di Camastra.Il 25 ottobre e il 20 dicembre da Palermo sarà possibile raggiungere Porto Empedocle percorrendo la Ferrovia dei Templi con possibilità di visitare l’ottocentesco parco ferroviario, hub della Fondazione FS. Previsti treni storici anche sulla Ferrovia del Barocco tra Siracusa e Modica, il 31 ottobre, 1° novembre e 8 dicembre, e tra Messina e Tusa lungo la costa tirrenica, l’8 novembre.Ed ancora, si viaggerà tra Catania e Taormina il 15 novembre, tra Catania e Caltagirone il 22 novembre, tra Caltanissetta e Modica il 29 novembre e tra Palermo e Castelvetrano il 13 dicembre.

A bordo dei treni, composti da locomotiva storica e carrozze Terrazzini e Centoporte, saranno presenti i volontari delle associazioni siciliane convenzionate con Fondazione FS che garantiranno assistenza ai viaggiatori fornendo anche informazioni storiche sui rotabili e sulle linee ferroviaria attraversate.

Biglietti in vendita sul sito www.trenitalia.com e attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio. Maggiori informazioni su www.fondazionefs.it o scrivendo a trenistorici@fondazionefs.it