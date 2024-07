Incendio distrugge chioschetto a Porto Palo, il titolare denuncia: “È doloso”

Fiamme a Menfi. Un incendio ha distrutto un chioschetto mobile che si trovava nei pressi della passerella di Porto Palo. A lanciare l’allarme, poco prima le sei del mattino, è stato il titolare di un ristorante vicino al luogo dove è divampato il rogo. Sul posto è arrivato anche il proprietario del chioschetto che ha poi chiamato i carabinieri.

Per il commerciante non ci sono dubbi: “E stato doloso, scarto l’ipotesi di un corto circuito poiché alimentiamo il chioschetto mobile con un gruppo elettrogeno nelle ore di lavoro”. Al via le indagini dei carabinieri della stazione di Menfi.

foto “Il futuro dipende da te”