Menfi festeggia i 100 anni della signora Giuseppa Tarantino

Menfi in festa per i cento anni della signora Giuseppa Tarantino. Una grande festa è stata organizzata per celebrare il secolo di vita della donna a cui l’amministrazione comunale guidata da Vito Clemente ha donato una targa commemorativa: “Alla signora Giuseppa Tarantino giunta al traguardo dei 100 anni. L’amministrazione comunale è lieta di partecipare a questo particolare evento e Le augura di festeggiare tanti altri compleanni in serenità e in buona salute, circondata dall’affetto delle persone a lei care”.