Menfi, inaugurata la panchina della solidarietà

E’ stata inaugurata a Menfi un’opera per la pace e per la cultura, donata dall’Istituto Walden di Michele Buscemi in memoria del compianto prof Nino Buscemi. Si tratta della panchina della solidarietà, una panchina come luogo di incontro che abbraccia una fioriera con un ulivo. “Sono stati gli stessi ragazzi che hanno pensato a questa iniziativa. Hanno pensato ad una panchina, come luogo di incontro, come luogo dove fare rete e poter incontrare altri ragazzi”, dice Michele Buscemi direttore della cooperativa Walden. All’inaugurazione, che si è svolta in Piazza Vittorio Emanuele, hanno partecipato i ragazzi ospiti della comunità insieme alla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani e l’amministrazione comunale. “La pianta posta nella fioriera è simbolo di sostenibilità, di una nuova vita che cresce, mentre i rami intrecciati simboleggiano le storie di cambiamento e legalità dei ragazzi, ha detto a margine della cerimonia il primo cittadino Vito Clemente. “Il progetto della panchina non è solo un’aggiunta estetica, di decoro urbano per Menfi, ha continuato il sindaco, ma anche un segno tangibile dell’importanza della collaborazione tra gli Enti del Terzo settore, le Istituzioni e le aziende”.