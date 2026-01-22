Menfi

Transenne danneggiate a Menfi, giovane si presenta in municipio paga i danni e chiede scusa

A seguito di tale gesto, il sindaco Vito Clemente, non ha ritenuto necessario procedere con una querela

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Uno dei responsabili ha deciso di presentarsi in Comune per chiedere scusa a me, ma soprattutto, tramite me, simbolicamente, alla comunità intera. Un gesto che ho accolto con serietà e attenzione, rilevando sincero pentimento e consapevolezza dell’errore commesso”, dichiara il sindaco di Menfi, Vito Clemente a margine dei fatti di sabato scorso, quando un giovane avrebbe istigato una persona fragile a compiere atti di vandalismo.

Il giovane ha ricevuto notifica del verbale da parte del Comandante della Polizia Municipale, ha risarcito i danni e acquistato due nuove transenne, che sono state già reinstallate esattamente nello stesso punto, come monito e memoria, per lui, ma anche per tutti coloro i quali, altrettanto colpevolmente, applaudivano, ridevano, filmavano e che, dice il sindaco Clemente “sono certo, ora responsabilmente, sono pentiti.

“A seguito di tale gesto, non ho ritenuto necessario procedere con una querela, in quanto la responsabilità si è accompagnata alla volontà concreta di rimediare. Questo non cancella il fatto, ma apre uno spiraglio educativo, per lui e per tutti. Chiedere scusa, riconoscere un errore e ripararlo è un atto di coraggio. E può essere il primo passo per diventare cittadini migliori”, ha detto nel suo messaggio il Sindaco Vito Clemente.

