Presentato il premio “Controvento Lorenzo Reina”: le interviste





È stato presentato ieri sera, nella villa comunale di Santo Stefano Quisquina, il premio “Controvento Lorenzo Reina”, promosso dall’associazione Via delle Rondini e dalla Smap, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

L’iniziativa è stata pensata come spazio di riconoscimento per esperienze e figure impegnate nella valorizzazione del territorio, nel segno della memoria di Lorenzo Reina, artista e pastore scomparso nel dicembre 2025, capace di unire il lavoro della terra alla forza dell’arte contemporanea. A lui si deve anche il Teatro Andromeda, anfiteatro di pietra composto da 108 sedili e sospeso a mille metri d’altitudine sui Monti Sicani.

La serata, inserita nel tour “Le vie del cibo della lunga vita” promosso dalla Smap con il sostegno dell’assessorato regionale per l’Agricoltura, ha proposto degustazioni, intrattenimenti e musica popolare con Cristina Mazzaccaro e la sua band. Sono intervenuti Marzia Sabella, Lirio Abbate, Francesco Cacciatore, Salvatore Presti e Christian Reina, con la presentazione del saggio “Monti Sicani, anima antica della Sicilia”, pubblicato da Zolfo Editore. A moderare l’incontro è stata Ginevra Reina. Il premio si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale e territoriale volto a intrecciare memoria, partecipazione e identità locale.