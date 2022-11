Auto si schianta contro guardrail, morto 47enne

Un uomo di 47 anni originario di Barcellona Pozzo di Gotto, Calogero Giglio, è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla autostrada A20 nei pressi dello svincolo di Milazzo.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il guardrail nell’urto è stato sbalzato dal veicolo morendo sul colpo.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 all’altezza dello svincolo di Milazzo, in direzione Messina. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia stradale. Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della Polizia stradale che ha effettuato i rilievi sul posto.