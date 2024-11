Controllo del territorio dei carabinieri a Messina, 6 denunce

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud unitamente ai militari della Squadra di Intervento Operativo, unita’ del 12 Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo in supporto ai reparti territoriali dell’Arma, hanno intensificato l’attivita’ di controllo del territorio con pattugliamenti dinamici e posti di controllo, finalizzati alla prevenzione di fenomeni di illegalita’ diffusa e all’identificazione di persone di interesse operativo con mirati servizi antidroga, predisposti nella zona sud del capoluogo peloritano.

Al termine del servizio, i militari dell’Arma hanno controllato oltre 40 persone e piu’ di 30 veicoli, con la contestazione di violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, una persona e’ stata denunciata all’Autorita’ Giudiziaria due per guida senza patente con recidiva nel biennio, mentre tre giovani guidatori sono stati contravvenzionati e segnalati alla Prefettura per guida sotto l’effetto di alcol con livelli inferiori a quelli previsti per le sanzioni penali. A seguito dei controlli effettuati sulle persone sottoposte a misure restrittive, tre individui sono stati denunciati per evasione, per essersi allontanati dalle rispettive abitazioni, ove si trovavano ristretti agli arresti domiciliari, senza alcuna autorizzazione.

Un altro soggetto, invece, e’ stato denunciato per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza cui era sottoposto. Nell’ambito dell’attivita’ antidroga, un uomo e’ stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiche’ trovato in possesso di tre piantine di cannabis alte circa 60 cm e un essiccatore verosimilmente utilizzato per la produzione di marijuana. Inoltre, 4 giovani di eta’ compresa tra i 23 e 35 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiche’ trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish, cocaina e crack, detenute per uso personale, sequestrate dai militari ed inviate ai Carabinieri del Ris di Messina per le relative analisi di laboratorio.