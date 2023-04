Frigo trasformato in serra per cannabis: un arresto

Un frigorifero in disuso trasformato in una serra artigianale per la coltivazione della cannabis. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della compagnia di Taormina, nel Messinese, nel corso di una perquisizione nell’abitazione di un 29enne di Santa Teresa Riva, che è finito agli arresti domiciliari. Il giovane era da giorni sotto osservazione da parte dei militari, anche per via delle sue frequentazioni negli ambienti dello spaccio, e così, dopo avere registrato un insolito andirivieni dalla sua abitazione, i carabinieri hanno deciso di intervenire. Il frigorifero era dotato di una copertura termica, oltre che di ventilatori e deumidificatore, e persino di un impianto automatico di irrigazione. Nel corso della perquisizione sono stati scoperti anche un manufatto artigianale per l’essiccazione della droga, 140 grammi di marijuana già essiccata e otto di hashish, oltre che il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.