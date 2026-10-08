Il femminicidio di Daniela Zinnanti, chiuse le indagini sull’ex compagno: lo aveva denunciato per maltrattamenti

La Procura di Messina ha chiuso le indagini sul femminicidio di Daniela Zinnanti, la 50enne uccisa il 10 marzo scorso nell’abitazione di via Lombardia. Unico indagato per l’omicidio è l’ex compagno Santino Bonfiglio, 69 anni, che adesso rischia il processo. L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall’articolo 415 bis del codice di procedura penale, è stato firmato dalle pm Alice Parialò e Roberta La Speme. A Bonfiglio vengono contestati, oltre all’omicidio, il femminicidio aggravato dai maltrattamenti e dagli atti persecutori, il porto del tondino di ferro che sarebbe stato utilizzato per colpire mortalmente la donna e l’evasione dagli arresti domiciliari.

Secondo la ricostruzione investigativa, Bonfiglio, che si trovava ai domiciliari e non aveva il braccialetto elettronico previsto, il giorno del delitto si sarebbe recato nell’appartamento di via Lombardia, dove avrebbe aggredito l’ex compagna provocandone la morte. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Messina, con accertamenti anche al laboratorio di Genetica forense del Grps di Palermo sul materiale biologico raccolto sulla scena del delitto. La vicenda giudiziaria tra i due era iniziata prima dell’omicidio, con una denuncia presentata da Zinnanti nei confronti dell’ex compagno per maltrattamenti e lesioni. Il procedimento è ancora in corso. Secondo quanto emerso nell’inchiesta, Bonfiglio avrebbe tentato di convincere la donna a ritirare la denuncia. Con la chiusura delle indagini, la Procura potrà procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.