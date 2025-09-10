Messina

Nasconde 100 grammi di hashish in tasca, arrestato

Un giovane pusher già noto alle forze dell'ordine anche per reati specifici è stato arrestato dai carabinieri

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

A Santo Stefano di Camastra, nel Messinese, un giovane pusher già noto alle forze dell’ordine anche per reati specifici è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Il giovane, notato poco prima nel piazzale della stazione ferroviaria, è stato pedinato e successivamente fermato e controllato nei pressi della sua abitazione.

Nelle tasche dei pantaloni aveva oltre 100 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare e sequestrare una dose della stessa sostanza stupefacente, nascosta nella camera da letto. Per lui sono scattate le manette, mentre la droga è stata inviata al Ris di Messina per le analisi di laboratorio. Dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.

