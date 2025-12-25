Apertura

Giovane trovato senza vita in casa: al via indagini

Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Tragedia a Corleone, in provincia di Palermo. Un giovane è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare il coinvolgimento di terzi. Secondo le prime informazioni, si sarebbe tolto la vita.

La notizia si è rapidamente diffusa in paese, lasciando sgomento e dolore tra familiari, amici e conoscenti. “L’Amministrazione Comunale esprime cordoglio per quanto accaduto. A nome della Città, si rinnova un sentimento di vicinanza e solidarietà, nel rispetto del dolore che ha colpito la comunità”. Questa una nota dell’amministrazione comunale di Corleone.

