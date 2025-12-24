Capodanno ad Agrigento con Noemi, Cantone: “siamo sicuri che sarà un successo”





Noemi è pronta a chiudere in grande stile il suo viaggio live del 2025. L’ultima notte dell’anno la vedrà impegnata sul palco di Agrigento–nell’anno della nomina della Città a Capitale Italiana della Cultura 2025 – per l’evento speciale di Capodanno organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BeLive Events.

La serata per salutare l’arrivo del 2026 si terrà il 31 dicembre 2025 a Piazza Marconi con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori. Ad animare ulteriormente il palco saranno Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà condotto da Angelo Palermo.

“Dell’evento di Capodanno siamo veramente soddisfatti perche siamo riusciti a chiudere all’altezza di una Capitale della cultura. Noemi è una grande artista, ha pubblicizzato l’evento a livello nazionale ed è questo il nostro obiettivo portare turismo su Agrigento e siamo certi che sarà un successo. Speriamo che questa notte porti tanta gioia e serenità ad Agrigento”, ha dichiarato l’assessore al turismo Carmelo Cantone.

I COSTI DELL’EVENTO DI CAPODANNO

Dalla delibera approvata dalla giunta comunale emergono i numeri ufficiali del Capodanno in piazza.

La spesa complessiva prevista per la serata è di 256.694 euro. Il cachet di Noemi ammonta a 121.000 euro, compresa l’Iva e compensi, staff tecnico, trasferimenti, spese di viaggio e alloggio. Complessivamente 16.500 euro il costo dello spettacolo “Radio Time 90 – Dance show”. Un capitolo rilevante riguarda invece l’organizzazione tecnica dell’evento. Palco, impianti audio e luci, torri layer, transenne, gruppi elettrogeni, camerini, gestione autorizzazioni e pratiche di sicurezza saranno assicurati da un’unica ditta con la spesa prevista di 119.194 euro. Il Comune non sarà però l’unico ente chiamato a sostenere i costi: il Libero consorzio comunale di Agrigento ha già deliberato la compartecipazione economica con un contributo di 30.000 euro. Il resto delle risorse sarà coperto dal bilancio comunale attraverso fondi di promozione territoriale e quota derivante dall’imposta di soggiorno.