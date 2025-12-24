Agrigento

L’olio della Valle dei Templi donato ai Volontari di strada

Ente parco archeologico e volontari di strada a braccetto nel nome della beneficenza e della solidarietà

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ente parco archeologico e volontari di strada a braccetto nel nome della beneficenza e della solidarietà. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il Parco ha donato all’Associazione, un elevato quantitativo di litri di olio, ricavato con olive coltivate all’interno della Valle dei Templi.

Un gesto di grandissimo valore umano e sociale che ha reso felice innanzitutto la presidente Anna Marino: “Esprimo ufficialmente e pubblicamente a nome mio personale, dei soci e di tutto lo staff che mi collabora, sentimenti di ringraziamento nei confronti del Direttore del Parco, Roberto Sciarratta, per aver donato alla nostra associazione l’olio. Con l’Ente Parco ed in particolare con Roberto Sciarratta, sensibile alle nostre esigenze e problematiche, da anni esiste un rapporto di strettissima collaborazione e di amicizia. Il gesto compiuto dal Parco e dal suo Direttore ripaga di tante piccole e grandi delusioni – conclude Marino – che quotidianamente costellano il nostro cammino che non ci consente, a volte, di fare più di quello che facciamo o vorremmo fare”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

L’olio della Valle dei Templi donato ai Volontari di strada
Agrigento

Capodanno ad Agrigento con Noemi, Cantone: “siamo sicuri che sarà un successo”
Agrigento

L’ASP di Agrigento dedica allo psichiatra Pippo Provenzano il Centro Diurno Disturbi Cognitivi e Demenze
Agrigento

Inner Wheel, Rotary, Rotaract e Interact uniti nel segno della solidarietà
Politica

Corte dei Conti, la gestione della crisi idrica in Sicilia è peggiorata negli ultimi 25 anni
Siracusa

Si spaccia per Carabiniere per truffare una 54enne: arrestata
banner italpress istituzionale banner italpress tv