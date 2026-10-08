Messina

Scossa di terremoto magnitudo 4.7 al largo delle isole Eolie

il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina).

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:42 al largo delle isole Eolie. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 372 km di profondità ed epicentro 81 km a nord-nordovest di Malfa (Messina).

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