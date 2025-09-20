Messina

Si allontana da casa con la sua auto e non torna più, scomparso 71enne

Le ricerche sono state avviate giovedì, Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo di 71 anni , residente a Santa Lucia del Mela (Messina), è scomparso lo scorso mercoledì pomeriggio dopo essersi allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto. Le ricerche sono state avviate giovedì, Prefettura e carabinieri hanno richiesto il supporto del soccorso alpino. L’auto dell’uomo è stata rinvenuta nella zona di San Piero Patti, e le ricerche si stanno attualmente concentrando nell’area circostante. Sono impegnate diverse squadre del soccorso alpino che stanno operando in sinergia con vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, rangers d’Italia e corpo forestale, secondo il coordinamento disposto dalla Prefettura.

