Si arrampica sul balcone per riprendere le chiavi e precipita, morto 47enne 

Un uomo di 47 anni, Mauro De Salvo, è morto stamane a Messina precipitando dal secondo piano dell’edificio dove ha la sua abitazione. L’uomo aveva dimenticato in casa le chiavi della sua abitazione, che è nel complesso “Paradise” del Villaggio Annunziata, e per recuperarle si è arrampicato attraverso i balconi per raggiungere il suo appartamento. Ma è precipitato ed è morto cadendo sull’asfalto. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti della polizia di Stato.