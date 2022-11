Si finge cieco per trent’anni, denunciato per truffa

Finto cieco per trent’anni. I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno denunciato una persona per truffa aggravata ai danni dello Stato: dal 1994 ha beneficiato ininterrottamente dell’indennita’ di accompagnamento per invalidi civili ciechi assoluti, percependo illegalmente un importo mensile di oltre novecento euro. In realta’ era totalmente autonomo, utilizzava facilmente il telefono cellulare, si spostava agevolmente per strada e usava senza alcuna difficolta’ di macchinette distributrici di bevande. L’uomo e’ stata denunciata alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto ed e’ stato sottoposto a sequestro preventivo della somma superiore ai centonovantamila euro, equivalente a quanto percepito indebitamente dal 1994 a oggi.