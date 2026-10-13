Sversamento di rifiuti in siti non autorizzati, 5 misure cautelari

Cinque misure cautelari personali, coercitive e interdittive per attivita’ organizzate per il traffico illecito di rifiuti, eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Messina, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. L’ordinanza si collega al sequestro del 23 settembre di tre complessi aziendali, di automezzi commerciali e terreni, strumentali al traffico di rifiuti; nonche’ di disponibilita’ liquide per un valore complessivo di circa 115 mila euro pari al profitto del reato. Contestualmente, era scattata per alcuni indagati la notifica dell’invito a rendere interrogatorio preventivo davanti al gip che, dopo avere sentito le parti e considerati gli ulteriori elementi raccolti, ha confermato la sussistenza del quadro gravemente indiziario e delle esigenze cautelari.

Le Fiamme gialle hanno notificato tre misure interdittive del divieto di esercitare attivita’ imprenditoriali; un obbligo di firma e un obbligo di dimora nel comune di residenza, per periodi variabili da 6 a 12 mesi, in base alla gravita’ della posizione di ciascun indagato. L’operazione giunge a conclusione di prolungati e complessi approfondimenti investigativi, coordinati dalla procura di Messina ed eseguiti dal Gico del dipendente Nucleo Pef Messina, che hanno disvelato una sistematica attivita’ di sversamento di rifiuti in otto siti non autorizzati nella zona tirrenica, tra Pace del Mela, Messina e Villafranca, talvolta, con la compiacenza di imprenditori risultati proprietari dei terreni interessati. Gli indagati sarebbero registi di un sistema per la gestione illecita di rifiuti raccolti nel territorio messinese, “senza alcuna considerazione – spiegano gli inquirenti – per le conseguenze dannose per l’ambiente che tale modus operandi avrebbe determinato”.