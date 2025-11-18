Messina

Università di Messina, laurea honoris causa a Paola Cortellesi 

L'Università di Messina conferirà la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all'attrice, sceneggiatrice e regista Paola Cortellesi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Università di Messina conferirà la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza all’attrice, sceneggiatrice e regista Paola Cortellesi. Il riconoscimento, deliberato all’unanimità dal senato accademico e successivamente approvato dal ministero dell’Università e della Ricerca, “nasce dalla volontà del dipartimento di giurisprudenza di valorizzare il contributo che l’artista ha saputo offrire al dibattito civile e culturale del Paese” e “in particolare, con il film C’è ancora domani, Paola Cortellesi ha affrontato con grande sensibilità temi centrali della storia repubblicana, mettendo in luce il rapporto tra diritto, società ed emancipazione femminile”.

“Il lavoro di Paola Cortellesi dimostra, inoltre, come il linguaggio cinematografico possa incidere sulla coscienza collettiva più di quanto riescano talvolta i tradizionali strumenti di divulgazione – si legge in una nota dell’Ateneo – Il cinema, capace di parlare alle nuove generazioni con forza empatica e chiarezza narrativa, diventa così un veicolo di riflessione e consapevolezza su temi giuridici complessi, trasformandoli in esperienza emotiva e formativa. È anche per questo motivo che l’Ateneo ha riconosciuto nell’opera dell’artista una valenza educativa e civica pienamente coerente con la propria missione scientifica”. La cerimonia è in programma il 27 novembre alle 11, nell’aula magna del rettorato, di Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 3
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Faraone: “ad Agrigento altro che abbattimento delle liste d’attesa, qui si abbattono solo le illusioni”
Campobello di Licata

A Campobello di Licata inaugurato l’uliveto dei martiri
Cultura

Il Conservatorio Toscanini di Ribera in tourné in Olanda dal 21 al 23 novembre con Fabrizio Bosso
Trapani

Lite con coltelli in centro di accoglienza, denunciati due immigrati
Cultura

Tappa delle celebrazioni del centenario della Treccani ad Agrigento Capitale della Cultura
Agrigento

Accorpamento Camere di Commercio, Confesercenti: “Inaccettabile immobilismo della Regione”
banner italpress istituzionale banner italpress tv