Vede i carabinieri e lancia 100 grammi di hashish dalla finestra, arrestato

Messina

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Milazzo (Messina) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a preparare una dose di droga e, alla vista dei militari, si è allontanato rapidamente e ha tentato di nascondersi in un condominio, venendo bloccato dai carabinieri mentre stava lanciando da una finestra un involucro con oltre 100 grammi di hashish. Addosso aveva altri 10 grammi circa della stessa sostanza e 260 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per il 43enne sono così scattate le manette.

