Eccellenza, il Kamarat pareggia 1-1 a Castellammare 

Le due squadre restano nei piani alti della classifica. Nel prossimo turno c’è il derby agrigentino tra Kamarat e Sciacca

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Termina con il risultato di 1-1 il big match del girone A del campionato di Eccellenza tra Castellammare e Kamarat. A passare in vantaggio sono i trapanesi con una rete di Messina. I padroni di casa sfiorano il raddoppio al trentesimo con Tempesta che centra il palo. Nella ripresa gli agrigentini prendono in mano la gara macinando gioco e creando occasioni. Il meritato pareggio arriva a tre minuti dalla fine con Arquin. Il Kamarat ha anche due clamorose occasioni per ribaltare il match nei minuti di recupero con Orofino e Guadalupo. Le due squadre restano nei piani alti della classifica. Nel prossimo turno c’è il derby agrigentino tra Kamarat e Sciacca. 

